خطة شاملة لتأمين محطات الوقود في طرابلس وضواحيها

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن انطلاق خطة أمنية شاملة لتأمين جميع محطات الوقود في طرابلس وضواحيها، بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وتهدف هذه الخطة إلى حماية محطات الوقود وضمان وصولها للمواطنين بكل يسر وسلاسة، دون أي عراقيل أو انقطاعات، وذلك ضمن جهود تعزيز الأمن وتنظيم عملية توزيع المحروقات، بما يضمن استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، الشروع من خلال كافة المستودعات التابعة لها بتزويد كافة محطاتها وشركات التوزيع باحتياجاتها من الوقود وإمدادها بكميات إضافية من المشتقات النفطية.

وأكدت البريقة في بيان صحفي، مساء الجمعة، أن التوزيع يتم بشكل مستمر على مدار 24 ساعة، بهدف القضاء على ظاهرة الازدحام الشديد على المحطات وضمان استقرار الإمدادات بصورة منتظمة للسوق المحلي.

وأشارت الشركة إلى تحديد عدد من المحطات للعمل على مدار 24 ساعة متواصلة للتعجيل بإنهاء هذا الازدحام بشكل سريع حيث سيتم نشرها لاحقا بعد التنسيق مع شركات التوزيع.

كما أكدت شركة البريقة لتسويق النفط التزامها التام بضمان توفير الوقود لجميع المواطنين، ودعت الجميع إلى متابعة إعلاناتها الرسمية لمعرفة قائمة المحطات العاملة على مدار 24 ساعة، عبر الصفحة الرسمية لشركة على فيسبوك.