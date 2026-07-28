شركة الكهرباء: استمرار «أزمة الغاز» قد يؤدي إلى ظلام تام في ليبيا

حذرت الشركة العامة للكهرباء من تداعيات توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة، عقب دخول مجموعات إلى مجمع مليتة وإغلاق خطوط الغاز المغذية لمحطات توليد الكهرباء.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها إن هذه التطورات تهدد بخروج عدد من وحدات الإنتاج عن الخدمة، وترفع احتمالية حدوث حالة إظلام تام “Blackout” على مستوى الشبكة الكهربائية.

وأكدت الشركة أنها، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية وباعتبارها الجهة المعنية بتوفير الخدمة الكهربائية للمواطنين وكافة القطاعات العامة والخاصة، تخلي مسؤوليتها أمام الشعب الليبي والجهات الرسمية عن التداعيات التي قد تنتج عن استمرار توقف إمدادات الغاز الضرورية لتشغيل وحدات الإنتاج.

وأوضحت الشركة أن الوضع الحالي “حرج للغاية”، مشيرة إلى أن استمرار انخفاض ضغط الغاز سيؤدي إلى خروج وحدات التوليد تباعًا، ما يهدد بانهيار الشبكة الكهربائية والدخول في حالة إظلام تام، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإعادة تدفق الغاز واستئناف تشغيل مجمع مليتة.

ويعتمد جزء كبير من إنتاج الكهرباء في ليبيا على محطات تعمل بالغاز الطبيعي، ما يجعل استقرار إمدادات الغاز عاملًا أساسيًا للحفاظ على استمرارية الشبكة الكهربائية وتجنب اضطرابات الإنتاج.

ويُعد مجمع مليتة للنفط والغاز من المنشآت الحيوية في ليبيا، إذ يوفر إمدادات الطاقة اللازمة لتشغيل عدد من مرافق الإنتاج، ما يجعل أي توقف في عمله مؤثرًا بشكل مباشر على قطاع الكهرباء.