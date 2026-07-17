خطر في «كبسولة».. هل تتناول هذه الأدوية على معدة فارغة؟

يعتقد بعض الأشخاص أن تناول الدواء على معدة فارغة يساعد على سرعة امتصاصه وتحقيق مفعوله بشكل أسرع، لكن هذه القاعدة ليست صحيحة لجميع الأدوية. فبينما تحتاج بعض العلاجات إلى تناولها دون طعام لضمان امتصاصها، فإن أدوية أخرى قد تسبب تهيجًا في المعدة أو تزيد من خطر حدوث مضاعفات عند تناولها على معدة فارغة.

وتؤكد الدراسات الدوائية أن تأثير الطعام على الأدوية يختلف حسب طبيعة المادة الفعالة، وطريقة امتصاصها داخل الجهاز الهضمي، وقدرتها على التأثير في بطانة المعدة. لذلك فإن الالتزام بتعليمات الطبيب أو النشرة الدوائية يُعد العامل الأهم لتجنب المشكلات الصحية.

تأتي مسكنات الألم ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية في مقدمة الأدوية التي يُنصح بعدم تناولها على معدة فارغة، وتشمل أدوية مثل الإيبوبروفين والنابروكسين والأسبرين المستخدم بجرعات معينة. فقد تؤدي هذه الأدوية إلى تهيج بطانة المعدة وتقليل الحماية الطبيعية لها، ما يزيد خطر الإصابة بحرقة المعدة أو الالتهابات أو القرحة والنزيف، خصوصًا عند استخدامها لفترات طويلة أو بجرعات مرتفعة.

ويُنصح عادة بتناول هذه المسكنات مع الطعام أو بعد الوجبة، لأن وجود الطعام يساعد على تقليل الاحتكاك المباشر بين الدواء وجدار المعدة، رغم أن الطعام قد يؤثر أحيانًا في سرعة امتصاص بعض الأنواع.

كما تحتاج بعض المضادات الحيوية إلى الانتباه عند تناولها، إذ إن بعضها قد يسبب الغثيان أو آلام المعدة عند أخذه دون طعام. وتختلف التعليمات حسب نوع المضاد الحيوي، فهناك أنواع يفضل تناولها مع الطعام لتقليل الأعراض الجانبية، بينما تحتاج أنواع أخرى إلى معدة فارغة لتحسين امتصاصها، لذلك لا ينبغي تعميم قاعدة واحدة على جميع المضادات الحيوية.

وتُعد أدوية الكورتيزون الفموية من العلاجات التي قد تسبب تهيجًا في المعدة عند تناولها دون طعام، خصوصًا عند استخدامها بجرعات عالية أو لفترات طويلة. ويساعد تناولها مع وجبة على تقليل الانزعاج المعدي، مع ضرورة الالتزام بتوجيهات الطبيب بسبب تأثير هذه الأدوية في جهاز المناعة ومستويات السكر وضغط الدم.

كما أن بعض مكملات المعادن، مثل مكملات الحديد، قد تسبب اضطرابات هضمية عند تناولها على معدة فارغة، رغم أن امتصاص الحديد يكون أحيانًا أفضل دون طعام. وتشمل الأعراض المحتملة الغثيان وآلام البطن والإمساك، لذلك قد يوصي الطبيب بتناولها مع كمية بسيطة من الطعام إذا كانت تسبب انزعاجًا.

وتشير الدراسات إلى أن مكملات الحديد يمكن أن تتأثر ببعض الأطعمة والمشروبات، إذ تقلل منتجات الألبان والشاي والقهوة من امتصاصه، بينما يساعد فيتامين “ج” الموجود في الحمضيات على تحسين امتصاصه. لذلك فإن توقيت تناول هذه المكملات وطريقة استخدامها يلعبان دورًا مهمًا في فعاليتها.

وتحتاج بعض أدوية السكري إلى عناية خاصة عند تناولها، لأن بعضها قد يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم إذا تم تناول الجرعة دون تناول الطعام المناسب. ويعتمد ذلك على نوع الدواء وآلية عمله، لذلك يجب عدم تغيير توقيت الجرعات أو طريقة تناولها دون استشارة الطبيب.

كما قد تسبب بعض أدوية علاج هشاشة العظام، مثل البيسفوسفونات، تهيجًا في المريء والجهاز الهضمي إذا لم تُستخدم بالطريقة الصحيحة. وعلى الرغم من أن بعض هذه الأدوية تُؤخذ على معدة فارغة وفق تعليمات محددة لتحسين امتصاصها، فإن طريقة تناولها تتطلب الالتزام بشروط دقيقة، مثل شرب كمية كافية من الماء وعدم الاستلقاء مباشرة بعدها.

وتوجد أدوية أخرى قد تزيد أعراضها الجانبية عند تناولها دون طعام، مثل بعض أدوية اضطرابات المزاج أو العلاجات التي تؤثر في الجهاز العصبي، إذ قد تسبب الغثيان أو الدوار لدى بعض المرضى. لكن القرار النهائي بشأن تناولها مع الطعام يعتمد على نوع الدواء وتعليمات الطبيب.

في المقابل، هناك أدوية تحتاج بالفعل إلى معدة فارغة حتى تعمل بالشكل المطلوب، مثل بعض أدوية الغدة الدرقية التي تحتوي على هرمون “ليفوثيروكسين”، حيث قد تتأثر فعاليتها عند تناولها مع الطعام أو بعض المكملات. لذلك فإن تناول جميع الأدوية مع الطعام ليس قاعدة صحيحة أيضًا.

وتشير المراجع الطبية إلى أن أفضل طريقة لتناول الدواء هي معرفة التعليمات الخاصة بكل علاج، لأن الاختلاف بين دواء وآخر قد يكون كبيرًا حتى لو كانا يستخدمان للغرض نفسه. كما أن عمر الشخص، وحالته الصحية، ووظائف الكلى والكبد، والأدوية الأخرى التي يتناولها، كلها عوامل تؤثر في طريقة استخدام العلاج.

ولتقليل خطر تهيج المعدة عند تناول بعض الأدوية، يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة مثل شرب كمية كافية من الماء، وتجنب تناول الأدوية مع القهوة أو المشروبات الغازية ما لم يسمح الطبيب بذلك، وعدم الجمع بين أدوية متعددة دون معرفة التداخلات المحتملة بينها.

وفي النهاية، لا توجد قاعدة واحدة تنطبق على جميع الأدوية، فبعضها يحتاج إلى معدة فارغة، وبعضها يكون أكثر أمانًا مع الطعام. لذلك فإن قراءة النشرة الدوائية، واتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي، هما الوسيلتان الأفضل لضمان فعالية العلاج وتقليل آثاره الجانبية.