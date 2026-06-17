خطوة جديدة لتحسين «جودة الامتحانات» في ليبيا

أعلنت مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي عن إطلاق استبيان استطلاع رأي حول جودة أسئلة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (العام والديني) للدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، في إطار المتابعة المستمرة وتقييم سير العملية الامتحانية.

ودعت المصلحة المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور إلى المشاركة في الاستبيان والإجابة عن محاوره بكل شفافية وموضوعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لرصد واقع الميدان التربوي وتحليل مستوى جودة الورقة الامتحانية ومدى توافقها مع المعايير العلمية المعتمدة.

وأوضحت المصلحة أن البيانات التي سيتم جمعها من خلال الاستبيان ستشكل أساساً للتقارير الفنية والتوصيات التي سترفع إلى جهات الاختصاص، بهدف تطوير وتحسين منظومة الامتحانات في السنوات القادمة ورفع مستوى الجودة التعليمية.

وأكدت أن الاستبيان يأتي في إطار تعزيز مبدأ التقييم المستمر، وإشراك مختلف الأطراف التربوية وأولياء الأمور في عملية تطوير الامتحانات بما يحقق العدالة والدقة في قياس مستوى التحصيل العلمي للطلاب.