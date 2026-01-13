خلال ساعات.. ضبط متهم بسرقة 3 آلاف دينار

ألقى مركز شرطة طريق المطار التابع لمديرية أمن طرابلس القبض على متهم في واقعة سرقة مبلغ مالي من مواطن، عقب بلاغ رسمي تقدم به المتضرر.

وأفادت مديرية أمن طرابلس أن مواطنًا حضر إلى مركز الشرطة وقدم بلاغًا أوضح فيه أنه استأجر مركبة من نوع بورتر، وترك داخلها مبلغًا ماليًا قدره ثلاثة آلاف دينار، بعد اتفاقه مع السائق على إعادته إليه لاحقًا، غير أن السائق استولى على المبلغ ولم يفِ بالاتفاق.

وباشر أعضاء التحري بالمركز أعمال البحث وجمع المعلومات فور تلقي البلاغ، وأسفرت التحريات عن ضبط المتهم في اليوم ذاته.

وأقر المتهم خلال الاستدلال بارتكابه الواقعة، وأعاد للمواطن مبلغ ألفي دينار من إجمالي المبلغ المستولى عليه، بينما استكملت الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة للنظر في القضية وفق الاختصاص.

وتأتي هذه الواقعة في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها مديرية أمن طرابلس لتعزيز الأمن العام، والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، وحماية ممتلكاتهم، والحد من الجرائم التي تمس السلامة المجتمعية.