خلال قمة دول «جوار السودان»..«المنفي» يطالب بتوحيد المبادرات وتشكيل لجنة الاتصال

جدّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التأكيد على جاهزية ليبيا لبذل أقصى جهود لتحقيق السلم والأمن فى المنطقة.

وأوضح المنفي خلال كلمته في قمة دول «جوار السودان» أنّ ليبيا أعلنت منذ اليوم الأول للأزمة عن استعدادها للتعاون من أجل الاستقرار، وان يكون هناك تنمية وعدم إطلاق نار.

وتابع المنفي أنّ ليبيا في قمة السعودية الخاصة بالسودان ووقف الحرب، طالبت بوقف الحرب، مؤكدا جهوزية البلاد لبذل أقصى جهد من أجل مصلحة السودان.

ولفت المنفي إلي أنّه يجب اتخاذ موقف موحد تجاه الصراع في السودان، مشيرا إلى أنّ يكون هناك وقف لجميع أنواع العمليات المسلحة في السودان.

وأشار المنفي إلي أن قمة اليوم تكون من أجل حل المشكلة في السودان، وليس من أجل خوف دول الجوار، من تأثير ما يحدث عليهم، مطالبا بالتركيز على توحيد جميع المبادرات

ودعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى أن يكون هناك لجنة اتصال مع الأطراف، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك توافق دولي وإقليمي.