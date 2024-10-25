خلال 15 يوماً.. «ماسك» يقدّم 44 مليون دولار دعما للمرشح «ترامب»

ذكرت وكالة رويترز، أن “الملياردير الأميركي إيلون ماسك، قدم حوالي 44 مليون دولار لمجموعته للإنفاق المؤيدة لدونالد ترامب خلال النصف الأول من أكتوبر”.

وتأتي المساهمات، التي جرى الكشف عنها في ملف قدمته

وبحسب الوكالة، كشفت مجموعة “لجنة العمل السياسي” التابعة إلى اللجنة الفيدرالية للانتخابات والتي أسسها “ماسك”، أنها قدمت حوالي 75 مليون دولار على مدى ثلاثة أشهر بين يوليو وسبتمبر للمرشح “ترامب”، وكشفت المجموعة، أيضا عن إنفاق أكثر من 47 مليون دولار في النصف الأول من أكتوبر”.

ترامب: بايدن “أحمق غبي“

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بأنه “أحمق غبي”.

وقال ترامب في تجمع حاشد في أريزونا: “العالم كله ينظر إلينا ويرى هؤلاء الأشخاص الذين لا يستحقون الوصول للسلطة”.

وأضاف: “سواء كنت تحبه أم لا، أنا لست من محبيه. هل رأيته بالأمس (بايدن)؟ كم هو غبي وأحمق”.

هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، حيث تتنافس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب على منصب رئاسة الولايات المتحدة.