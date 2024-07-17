«خوري» تجري لقاءات بمسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية

أجرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، في واشنطن، عدة لقاءات بمسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، تناولت تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وقالت نائبة الممثل الخاص، “إنها التقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية، السفيرة ميشيل سيسون وزملائها، وناقشت وإياهم “العملية السياسية في ليبيا، وضرورة توحيد مؤسسات الدولة، وتبني نهج حوكمة أفضل للهجرة”، مضيفة “أنه تم خلال اللقاء التشديد على الحوار سبيلاً لاعتماد ميزانية توافقية”.

كما ناقشت “خوري”، في لقاءٍ لاحقٍ مع القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، جون باس، “سبل الدفع يالعملية السياسية في ليبيا إلى الأمام وصولا إلى الانتخابات”.

وأشارت إلى أنها والديبلوماسي الأمريكي، “شددا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل مساندة مسعى الليبيين للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها”.

أجرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد ستيفاني خوري، الاثنين… تم النشر بواسطة ‏UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‏ في الثلاثاء، ١٦ يوليو ٢٠٢٤