داعية إلى التحرك العاجل.. ليبيا تستنكر العدوان الإسرائيلي على غزة

استنكرت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحي بينهم نساء وأطفال.

ودعت الوزارة في بيان مقتضب لها المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.

وقالت وزارة الخارجية إن دولة ليبيا تجدد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفق نص البيان.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان أعلن بدء عملية عسكرية في قطاع غزة تحت اسم “الفجر الصادق” استهدف فيها مواقع وشخصيات قيادية تابعة لحركة الجهاد.