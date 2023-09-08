دبابات الدنمارك تصل لأوكرانيا لمواجهة روسيا.. وصاروخ روسي استهدف مسقط رأس الرئيس الأوكراني

تواصل الدول الأوروبية إرسال الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، حيث أعلنت الدنمارك، اليوم الجمعة، وصول أول دفعة من 10 دبابات “ليوبارد 1” إلى البلاد، على أن تتبعها دبابات أخرى لاحقاً.

ووفقا لما أوردته “سكاي نيوز عربية”: أن الدنمارك، ألمانيا، وهولندا قد تعهدوا في فبراير الماضي بإرسال مئات الدبابات الثقيلة إلى أوكرانيا، لدعمها في مواجهة القوات الروسية.

وقال الجيش الدنماركي: أن الدبابات العشر الأولى أرسلت إلى أوكرانيا، وأخرى في الطريق، مضيفاً أن عشر دبابات أخرى أرسلت من المصنع.

ولفت الجيش إلى أن العسكريين الدنماركيين يدرّبون في ألمانيا القوات الأوكرانية على استخدام هذه الدبابات.

وقال قائد الجيش الدنماركي “غانر أربيه نيلسن”: أن هذه الدبابات ستساعد القوات الأوكرانية في المعركة المستمرة.

وفي سياق متصل؛ أعلن مسؤولو طوارئ: أن هجوماً صاروخياً روسياً، قد شُنّ اليوم الجمعة، على مسقط رأس الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” وسط البلاد، أدّى إلى مقتل شرطي وإصابة ما لا يقلّ عن 44 آخرين.

وقال مسؤولون: أن ذلك كان من بين عدة هجمات روسية في جميع أنحاء البلاد خلال الليل، وتضررت 10 مبانٍ في الهجوم على كريفي ريه.

وقال “إيهور كليمينكو” وزير الداخلية الأوكراني: أن 3 من الأشخاص الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض في حالة خطيرة.

وأضاف كليمينكو: أن 3 أشخاص أصيبوا أيضاً في هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي شرقي البلاد، وقال حاكم المنطقة، “أوليه كيبر”: أن القوات الروسية قصفت أيضاً منطقة أوديسا في الغرب بطائرات مسيرة للمرة الخامسة خلال أسبوع، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال الحاكم “فيتالي كيم” على تلغرام: أن منطقة ميكولايف الجنوبية تم استهدافها أيضاً.

وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية: أن شخصاً أصيب في هجوم صاروخي روسي على مدينة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا.