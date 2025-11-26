ديوان المحاسبة يعقد اجتماعاً لمتابعة استعدادات «موسم الحج 2026»

عقد ديوان المحاسبة، اجتماعًا مع الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لمتابعة أدائها والتحقق من سلامة إجراءاتها المتعلقة بموسم الحج لعام 2026.

وحضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، إبراهيم الصغير، إلى جانب مديري الإدارات المعنية بالرقابة على القطاع السيادي، الاستثمارات والمصارف، مكتب العقود، ومكتب رئيس الهيئة.

وناقش الاجتماع الجوانب المالية والتعاقدات المبرمة لتنظيم موسم الحج، بما في ذلك إجراءات الصرف وآليات التسيير المالي ومدى الالتزام بالضوابط القانونية، لتعزيز الشفافية وضمان الاستخدام الأمثل للمال العام.

كما تم بحث التحديات المالية والتنظيمية التي تواجه الهيئة والملاحظات المسجلة خلال موسم الحج الماضي، تمهيدًا لوضع آليات لتفادي تكرارها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدور الرقابي لديوان المحاسبة في مراجعة التعاقدات العامة ورفع كفاءة أداء الجهات الرسمية، لضمان تنظيم موسم حج ناجح يلبّي تطلعات الحجاج الليبيين.

هذا وتأسست الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لتنظيم شؤون الحج للمواطنين الليبيين، بما في ذلك التعاقد مع شركات السفر والخدمات، ومتابعة الميزانية والمصروفات.

وشهدت السنوات الماضية مراجعات دورية من ديوان المحاسبة لضمان الامتثال للقوانين وتلافي المخالفات المالية والإدارية، خاصة بعد الملاحظات المسجلة خلال مواسم الحج السابقة.