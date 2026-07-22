رئاسة الأركان: زيادة المرتبات تقدير لما يقدمه الجيش من جهود وتضحيات

ثمنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي اعتماد زيادة مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية، مؤكدة أن القرار يمثل تقديرًا للجهود والتضحيات التي يقدمها الضباط وضباط الصف والجنود والموظفون في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان صادر من طرابلس الأربعاء 22 يوليو 2026، إن اعتماد الزيادة جاء باهتمام ومتابعة من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول دكتور صلاح الدين النمروش، مشيرة إلى أن القرار يشمل أيضًا المستهدفين بالإحالة إلى التقاعد من الشهداء.

وتقدمت رئاسة الأركان، ممثلة برئيسها الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، بالشكر والتقدير إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، على دعمه واهتمامه بهذا الملف، كما أشادت بجهود وكيل وزارة الدفاع الفريق عبدالسلام الزوبي في دعم هذا الاستحقاق.

وأكدت الرئاسة أن هذه الخطوة تعكس التقدير لما يقدمه منتسبو الجيش الليبي من عطاء وتضحيات خلال أداء مهامهم الوطنية.

وشدد رئيس الأركان العامة على استمرار اهتمامه بأوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية، والعمل على ضمان حقوقهم واستحقاقاتهم، بما يشمل جميع الفئات المستحقة، تقديرًا لدورهم وما قدموه من واجب وفداء في خدمة الوطن.