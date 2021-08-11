رئيس الحكومة يتفقد مجمع محطات تطعيم طرابلس

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية رفقة وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة،” ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح، في مجمع محطات تطعيم طرابلس، الذي بدأ اليوم في الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وتفقد رئيس الحكومة أروقة المجمع حيث التقى بعدد من الأطقم الطبيّة والطبيّة المساعدة، واطلع على سير عمليات التطعيم بهذا المجمع ومدى إقبال المواطنين على عملية تلقي اللقاح، مثنيًا على الجهود المبذولة من قِبلهم في ظل الظروف الحالية.

وشدّد الدبيبة على أهمية التحصين ضد فيروس كورونا المستجد من خلال تلقي المواطنين للقاح وذلك لخلق مناعة مجتمعية تساهم في القضاء على الوباءن بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.