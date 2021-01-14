رئيس الفلبين يعتبر المرأة غير مؤهلة للرئاسة

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 14 يناير 2021 - 19:48 | آخر تحديث: 14 يناير 2021 - 19:50 نُشر: الخميس، 14 يناير 2021 - 19:48
دولي
AFP
الرئاسة عمل لا يصلح للمرأة

اعتبر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أن الرئاسة عمل لا يصلح للمرأة بسبب الاختلاف العاطفي بينها وبين الرجل، ورفض التكهنات بأن ابنته قد تخلفه في رئاسة بلاده.

ونقلت وكالة “رويترز” عن دوتيرتي قوله: “ابنتي لن تترشح.. أخبرت إنداي بألا تترشح لأنني أشفق عليها لمعرفتي أنها ستمر بما أمر به أنا الآن”.

وأضاف: “هذا عمل لا يناسب المرأة.. تعلمون أن التكوين العاطفي للمرأة مختلف تماما عن الرجل.. وهذه هي القصة الحزينة”.

هذا وتولت امرأتان الرئاسة في الفلبين من قبل هما غلوريا ماكاباجال أرويو من 2001 إلى 2010 وكورازون أكينو من 1986 إلى 1992.

آخر تحديث: 14 يناير 2021 - 19:50
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