رئيس المجلس الرئاسي يعتمد عدداً من السفراء الجدد

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، أوراق 4 سفراء جدد لدى ليبيا.

وتسلم المنفي، أوراق اعتماد كل من سفيرة المملكة المتحدة السيدة كارولين هورندال، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ميشائيل أونماخت، وسفير جمهورية بنغلاديش شميم أسد الزمان، وسفير جمهورية فنزويلا كارلوس اسفيدو.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال استقباله السفراء، على عمق العلاقات التي تربط دولهم بليبيا، مشيداً بمواقف هذه الدول في دعم الحوار السياسي الليبي، الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة، مثمتلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، متمنياً التوفيق لكل السفراء في أداء مهامهم الجديدة، بما يعزز علاقات بلدانهم مع ليبيا.

من جهتهم نقل السفراء الجدد، تحيات دولهم وحكوماتهم لرئيس المجلس الرئاسي، آملين عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا وشعبها.

كما عبر السفراء، في كلمات لهم بالمناسبة، على أهمية توطيد العلاقات بين دولهم وليبيا، مثمنين جهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.