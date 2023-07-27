رئيس النيجر: المواطنون سيحمون الشرعية.. ووزير الخارجية يعلن نفسه رئيسا مؤقتا

قال رئيس النيجر محمد بازوم إنّ المواطنين سيحمون المكتسبات الديمقراطية، في حين أعلن وزير الخارجية نفسه رئيسا مؤقتا للحكومة.

ونشر بازوم -الذي يحتجزه العسكريون في القصر الرئاسي في نيامي- اليوم الخميس رسالة عبر منصة «إكس» المعروفة سابقا بتويتر، قال فيها إن «المكاسب التي تم تحقيقها بشق الأنفس سوف يحميها المواطنون الذين يؤمنون بالحرية والديمقراطية».

من جانبه، أعلن وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو نفسه رئيسا مؤقتا للحكومة، مؤكدا أنّ «السلطة القانونية والشرعية هي التي يمارسها رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم».

وأضاف مسعودو -في مقابلة مع صحفية أنّ بازوم بصحة جيدة، وأنّ ما وصفها بالمغامرة ذات الأهداف الكارثية ستفشل لأنها ستواجَه بالرفض من الديمقراطيين في البلاد.

وقال مسعودو «نطلب من هؤلاء الضباط المنشقين وقف تحركهم. يمكن تحقيق كل شيء من خلال الحوار، لكن مؤسسات الجمهورية يجب أن تعمل».

وأضاف مسعودو «في أي مكان في النيجر، يجب أن يكون النظام الجمهوري والنظام الديمقراطي، قادرَين على العمل، نحن نناشد جميع الوطنين والديمقراطيين في النيجر أن يقفوا معا ليقولوا لا»