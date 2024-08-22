رئيس الوزراء الهندي يزور أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قبيل زيارته إلى أوكرانيا، “إن بلاده تؤمن “بتقاليد بوذا، وبالتالي تؤمن بالسلام لا الحرب”، معربا “عن دعمه للسلام في المنطقة وجدد دعوة لإنهاء الصراع عبر الدبلوماسية”.

وأضاف مودي، الذي يزور أوكرانيا بدعوة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: إنه “سيشارك الزعيم الأوكراني وجهات نظره بشأن الحل السلمي للصراع الراهن”.

وبحسب صحيفة “هندوستان تايمز”، قال مودي: “إن الهند تحافظ لعقود من الزمان على مسافة واحدة من جميع البلدان، ومع ذلك فإن سياسة الهند اليوم هي البقاء قريبة من جميع البلدان”.

وتابع الزعيم الهندي: “إن التعاطف هو أحد هويات الهنود، فكلما نشأت أي مشكلة في بلد من البلدان، وجدت الهند هي أول الدول التي تمد يد المساعدة، عندما وقعت جائحة كوفيد، قالت الهند إن الإنسانية أولا، وساعدت الهند مواطني الدول الأخرى”.

وأكد مودي، أن الهند “تؤمن بتقاليد بوذا، وبالتالي تؤمن بالسلام لا الحرب.. والهند من دعاة السلام في هذه المنطقة، ومن الواضح أن هذا ليس وقتا للحرب، ونحن بحاجة إلى أن نكون معا لمحاربة التحديات، فيما تركز الهند على الدبلوماسية والحوار”.

وأضاف مودي: “تريد الهند اليوم التواصل مع الجميع، وتتحدث عن تنمية الجميع بلا استثناء، فالهند اليوم مع الجميع وتفكر في مصالح الجميع”.

هذا ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أوكرانيا غدا الجمعة، وهي أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى أوكرانيا منذ استقلال البلاد عام 1991، وتأتي تلك الزيارة عقب ستة أسابيع تقريبا من رحلة مودي إلى روسيا، والتي أثارت انتقادات الولايات المتحدة وبعض حلفاء الهند الغربيين.