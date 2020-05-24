رئيس مجلس النواب التونسي يدعو مواطني بلاده إلى التهدئة ورص الصفوف

دعا رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، مواطني بلاده إلى التضامن ورص الصفوف والتهدئة.

جاء ذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب التّونسي بمناسبة العيد، أمس السبت.

ونقلت الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك عن الغنوش يقوله: “نتجه إلى مرحلة أخرى هي مرحلة ما بعد كورونا، لذا ندعو الجميع إلى التضامن ورصّ الصفوف… وندعو إلى التهدئة… وندعو إلى التوافق”.

وأضاف الغنوشي: “بعد النجاح في الانتقال الديمقراطي والسياسي علينا أن نتوجّه إلى المجتمع وخاصة إلى الفئات الضعيفة والجهات المحرومة لتحقيق التنمية المطلوبة”.

وأشار رئيس البرلمان التونسي إلى أن الرهان “يتمثل في نجاح التنمية كما نجحنا في السياسة وأن ننجح في العدل الاجتماعي كما نجحنا في الحريّة”.

وهنأ الغنوشي جميع أبناء المؤسّسة الصحية في بلاده على ما بذلوه لتحقيق النصر في معركة كورونا.

وتابع: “نهنئ بهذه المناسبة كل من يقوم بحماية التجربة الديمقراطيّة في بلادنا… وتونس ستصنعُ بإذن الله في المستقبل القريب نموذجها التنموي كما صنعت نموذجها الديمقراطي”.

كلمة رئيس مجلس نواب الشعب بمناسبة عيد الفطر المبارك 🇹🇳 كلمة رئيس مجلس نواب الشعب بمناسبة عيد الفطر المبارك 🇹🇳قصر باردو- 23 ماي 2020 ◀ نُبارك لشعبنا وأمتنا العربية والاسلامية هذا العيد وندعو الله أن يكون العيد القادم أفضل علينا جميعا وعلى البشرية جمعاء◀ نحن نتّجه إلى مرحلة أخرى هي مرحلة ما بعد الكورونا، لذا ندعو الجميع إلى التضامن ورصّ الصفوف …وندعو إلى التهدئة…وندعو إلى التوافق ◀ الشعب التونسي الأكثر انسجاما مجتمعيا وعلينا أن نواصل في مسيرة الارتقاء ببلادنا ◀ بعد النجاح في الانتقال الديمقراطي والسياسي علينا أن نتوجّه إلى المجتمع وخاصة إلى الفئات الضعيفة والجهات المحرومة لتحقيق التنمية المطلوبة ◀ الرهان أن ننجح في التنمية كما نجحنا في السياسة وأن ننجح في العدل الاجتماعي كما نجحنا في الحريّة◀ ندعو الله أن تكون معركة كورونا قريبا وراءنا وأن ننطلق جميعا من أجل تونس التنمية وتونس التقدّم وتونس الازدهار ◀ نهنىء جميع أبناء المؤسّسة الصحية على ما بذلوه لتحقيق النصر في معركة كورونا ونترحّم على المتوفين وندعو بالشفاء العاجل لمن ما يزال مريضا ◀ نهنئ بهذه المناسبة كل من يقوم بحماية التجربة الديمقراطيّة في بلادنا…وتونس ستصنعُ بإذن الله في المستقبل القريب نموذجها التنموي كما صنعت نموذجها الديمقراطي Gepostet von ‎مجلس نوّاب الشّعب Assemblée des Représentants du Peuple‎ am Samstag, 23. Mai 2020