رئيس وزراء إيطاليا يعتذر لشعب بلاده

قدّم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، اعتذار حكومته عن التأخر في دفع المساعدات للأفراد والشركات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا.

وكتب كونتي في رسالة نشرها عبر حسابه على فيسبوك: “كثيرون تلقوا مساعدة، وسيتلقاها آخرون في الأيام المقبلة.. حصل بعض التأخير ولا يزال هناك تأخير في دفع هذه المساعدات.. أقدم اعتذاري باسم الحكومة وأؤكد لكم أننا نواصل بذل الجهود كي تتم الدفعات والتمويلات في أسرع وقت ممكن”.

Il mondo del lavoro è messo a dura prova. Tanti vivono con ansia e preoccupazione questa emergenza, fra attività chiuse… Gepostet von Giuseppe Conte am Freitag, 1. Mai 2020

واعتبر كونتي أن “الدولة وكل الأشخاص الذي يعملون لم يواجهوا من قبل مثل هذا التهديد الصحي والاقتصادي.. خلال الأيام الخمسين الماضية، بذلنا جهدا اقتصاديا يوازي جهود الميزانية الشاملة التي تُبذل على مدى عامين أو ثلاثة أعوام”.

وأشار كونتي إلى أن أكثر من أربعة ملايين شخص سيستأنفون العمل الاثنين بفضل النتائج الأولى لتدابير العزل: وهم الموظفون والعاملون وسط تطبيق إجراءات سلامة مشددة للحماية.

وأكد رئيس الوزراء أيضا أنه يتم دراسة “التدابير الجديدة” مع مساعدات وإجراءات لإعادة إطلاق الاقتصاد بشكل أسرع. وختم بالقول “لن أتظاهر بعدم سماع غضبكم وقلقكم. فهذا لن يذهب سدى”.

يأتي ذلك في حين، قدمت الحكومة أمس الخميس، إلى البرلمان رزمة جديدة من المساعدات للتخفيف عن كاهل الأفراد والشركات المتضررة جراء تدابير العزل التي تضر الاقتصاد وتمنع القيام بأي نشاط انتاجي يُعتبر غير أساسي.

وتبنّت حكومة كونتي سلسلة مساعدات تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار يورو، ويفترض أن يبدأ تخفيف الاجراءات في البلاد اعتبارا من الاثنين.

هذا وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في إيطاليا 27967 حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة. كما وصل إجمالي المصابين بكورونا إلى 205463 شخصا، ليصبح بذلك ثالث أكبر عدد بالعالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا، بحسب إحصائيات الخميس.

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