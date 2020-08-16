رام الله.. عشرات الفلسطينيين أحرقوا صور ولي عهد أبو ظبي

في إطار احتجاجات على اتفاق الإمارات لتطبيع علاقاتها رسميا مع الكيان الإسرائيلي، أحرق فلسطينيون غاضبون بالضفة الغربية المحتلة، السبت، صورا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وأفادت وكالة “الأناضول”، بأن عشرات الفلسطينيين شاركوا في وقفة بمدينة رام الله، وسط الضفة، احتجاجا على اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

وذكرت الوكالة أن المشاركين في الوقفة أحرقوا صور ولي عهد أبو ظبي، ومستشاره الأمني محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة “فتح”.

كما رفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات رافضة للخطوة الإماراتية.

وقال حلمي الأعرج، أحد المشاركين في الوقفة، لوكالة “الأناضول”، إن “الرسالة الفلسطينية من هذه الوقفة موجهة للشعوب والأحزاب العربية، بأنه حان الوقت للتحرك لدعم فلسطين وحماية الثوابت القومية العربية”.

وأضاف الأعرج: “التطبيع يمس كرامة الشعوب العربية وعليها التحرك للدفاع عن كرامتها ووجودها”.

والخميس، أعلن ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات والكيان الإسرائيلي إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ “التاريخي”.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.