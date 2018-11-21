رد على ما جاء في محاضرة مندوبة البنك الدولي في ليبيا بناء على ما ورد في محاضره السيدة الدكتورة كاني واتانابي مندوبة البنك الدولي في ليبيا في محاضرة في مؤتمر (بعنوان العلاقات الليبية الأمريكية) يوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م في واشنطن.

ذكرت هذه السيدة عدة نقاط فيها نوع من الخلط وعدم الدراية بخصوصيه الاقتصاد الليبي.

البند الأول:– وصفت الاقتصاد الليبي بالهش وهذا مخالف للواقع لان الاقتصاد الليبي يمتلك مقومات وموارد هائلة ولايعاني الشح في الموارد والندرة وهذه الإمكانيات والموارد تزيد من القدرة والقوة التنافسية للاقتصاد الليبي.

البند الثاني:– ذكرت ان ما يدفع للمرتبات تعادل 48%من الناتج القومي الإجمالي وانه اكبر رقم يصرف على المرتبات في العالم من خلال ما ذكرت يتبين ان السيدة الدكتورة لا يوجد لديها معلومات عن هذا الرقم والأسباب التي جعلت من هذا الرقم بهذه القيمة، (من المعروف ان ليبيا مرت بمراحل صعبه من الفترة 2011م إلى الأن حيث غادرت اغلب المؤسسات الدولية والشركات العالمية ليبيا مما تسبب في إيقاف العمل بالمشاريع التنموية نتج عنه تعثر عمل بعض الشركات المحلية مما سبب في عدم قدرة هذه الشركات على دفع مرتبات عامليها وكذلك الغاء المحافظ الاستثمارية مع سياسة الانكماش وفرض الضرائب وعدم فتح افق جديدة لتنويع مصادر الدخل القومي كل ما ذكر تسبب في زيادة رقم بند المرتبات في الميزانية العامة وهذا الرقم لا يعبر عن المرتبات الحقيقة الذي يجب صرفها على القطاع العام بل جاء في ظروف استثنائية لمعالجة بعض المشاكل الوقتية وان القيمة التي تدفع اغلبها تقدر بي 450 دينار شهريا).

عليه ومن خلال المتبعة والاطلاع على دراسة السيدة المذكورة تبين أنها لا تمتلك المعلومات الحقيقة على الاقتصادي الليبي وان اغلب المعلومات لديها حول بند المرتبات والاقتصادالليبي بصوره عامة منقوصة.

ونقول لها ان ليبيا تمتلك مقومات وموارد ضخمة موزعة كما يلي:

موقع جغرافي في قلب العالم.

إمكانيات سياحية وتاريخية ضخمه.

ساحل على البحر يبلغ طوله 1900 كلم.

موارد طبيعية هائلة.

كوادر فنية مؤهلة من العنصر البشري في مختلف التخصصات.

مساحة جغرافية ضخمه.

احتياطي من النفط الخام يقدر بـ 74مليار برميل.

احتياطي من الغاز بلغ 177 تريليون قدم مكعب.

رصيد من الذهب في البنك المركزي يقدر بـ 116طن.

رصيد من العملات الصعبة يتجاوز 60 مليار.

مؤسسات مالية ومصرفيه وشركات تامين تقدر بأكثر 50 مؤسسة.

مؤسسات استثمارية في الخارج والداخل بعشرات المليارات (مساهمات البنك المركزي في مؤسسات ومصارف دولية ـ المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسات التابعة لها ـ صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات التابعة لها ـ شركة الاستثمار الوطني ـ صندوق الجهاد ومساهمته ـ صندوق الضمان الاجتماعي والمؤسسات التابعة له ـ صندوق التضامن الاجتماعي ـ هيئة الأوقاف وشؤون الزكاة ـ جمعية الدعوة الإسلامية …الخ.

كل ماذكر يزيد من قوة الاقتصاد الليبي والقدرة التنافسية له وإن المشكلة في ليبيا تكمن في تدني مستوى الأداء الحكومي (التشريعي – التنفيذي – الرقابي) منذ عشرات السنين إلى يومنا هذا، وهذا راجع إلى عدة أسباب: