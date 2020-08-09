رسالة مؤثرة وجهها رونالدو لجماهير يوفنتوس

وجه اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” مهاجم فريق “يوفنتوس” رسالة مؤثرة لجماهير فريقه، وذلك بعد خروج “البانكونيري” من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليون.

ونشر رونالدو عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، صورته من مباراة ليون، وكتب قائلا: “انتهى موسم 2019/20 بالنسبة لنا متأخرا كثيرا عن المعتاد، ولكن في وقت أقرب مما توقعنا. حان الوقت الآن للتفكير، حان الوقت لتحليل الصعود والهبوط، لأن التفكير النقدي هو الطريقة الوحيدة للتحسن”.

وأضاف صاحب الـ35 عاما: “يجب أن يفكر ناد ضخم مثل يوفنتوس دائما على أنه الأفضل في العالم، وأن يعمل مثل الأفضل في العالم، حتى نتمكن من تسمية أنفسنا بأحد أفضل وأكبر الأندية في العالم”.

وتابع “صاروخ ماديرا”: “الفوز بالدوري الإيطالي في هذا العام كان أمرا نفخر به للغاية، ولكن الجمهور يطلب الكثير منا، وعلينا أن نرتقي لسقف التوقعات العالية”.

وأكمل: “أتمنى أن تسمح لنا هذه العطلة القصيرة باتخاذ أفضل القرارات للمستقبل والعودة أقوى وأكثر التزاما من أي وقت مضى”بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وكان يوفنتوس، تغلب الجمعة الماضي على ليون، بهدفين مقابل هدف واحد، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، لكن “البيانكونيري” ودع المسابقة بحكم خسارته ذهابا بهدف دون رد.