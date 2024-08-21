رسميا.. الحزب الديمقراطي يرشّح «هاريس» نحو كرسي الرئاسة

أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، تأييده نائبة الرئيس كامالا هاريس، كمرشحة عنه إلى سباق الانتخابات الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر 2024.

ورشح الحزب الديمقراطي الأمريكي، رسميا كامالا هاريس، لخوض الانتخابات الرئاسية، حيث حصلت على دعم 4566 مندوبا في مؤتمر الحزب في حين كانت بحاجة للحصول على 1976 صوتا على الأقل.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن “هاريس” لم تحضر إعلان النتائج الذي جرى في شيكاغو.

هذا وكان الرئيس الأسبق باراك أوباما، حضر مساء الثلاثاء، في المؤتمر الوطني الديمقراطي مؤكدا أن “أمريكا مستعدة لفصل جديد”، قائلا: “نحن مستعدون للرئيسة كامالا هاريس”، وأضاف أوباما: “كامالا هاريس مستعدة لتولي المهمة”.