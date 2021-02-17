رصد طفرة نادرة من كورونا للمرة الأولى في إيطاليا

أعلنت حكومة مقاطعة نابولي الإيطالية، عن رصد طفرة جديدة ونادرة من فيروس كورونا، للمرة الأولى في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية عن الحكومة الإقليمية قولهافي بيان: “في الوقت الحالي، لا نعرف قوة العدوى ولا الخصائص الأخرى لهذه الطفرة، كما هو الحال بالنسبة لغيرها من المتحورات”.

وذكرت حكومة نابولي أن الطفرة التي تعرف عليها باحثون في جامعة فيدريكو الثاني ومعهد باسكالي، يطلق عليها B.1.525 وحتى الآن لم تكتشف سوى 32 إصابة بها في المملكة المتحدة، وعدد قليل من الحالات الأخرى في نيجيريا والدنمارك والولايات المتحدة، و”لم تسجل من قبل في إيطاليا”.

وأشارت “أنسا” إلى أن انتشار سلالات فيروسية جديدة والسلالة البريطانية الأكثر عدوى التي أصبحت سائدة بشكل متزايد في إيطاليا، دفع ببعض مسؤولي الصحة في البلاد إلى الدعوة إلى إغلاق جديد لمدة أربعة أسابيع، ما أثار حفيظة السياسيين الذين يقولون إن البلاد تحملت ما يكفي من القيود ويعاني الإيطاليون من الكثير من تبعاتها الاقتصادية.