رغم الانتقادات بنغلادش تنقل المزيد من مُسلمي الروهينجا إلى جزيرة نائية

صرح مسؤولان أمس الأحد إن بنغلادش ستبدأ في نقل ما بين 3000 و 4000 لاجئ من مسلمي الروهينجا إلى جزيرة نائية في خليج البنغال خلال اليومين المقبلين على الرغم من المخاوف المتعلقة بمخاطر العواصف والفيضانات التي تجتاح تلك الجزيرة.

ونقلت داكا نحو 7 آلاف شخص إلى جزيرة بهاسان شار منذ أوائل ديسمبر من المخيمات على الحدود مع ميانمار المجاورة ذات الأغلبية البوذية حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ في أكواخ متداعية على سفوح التلال.

وقال الكومودور البحري راشد ستار من الجزيرة إنه سيتم نقل اللاجئين الروهينجا إلى بهاسان شار بحرا يومي الاثنين والثلاثاء.

وتقول بنغلادش إن عملية نقل الروهينجا طوعية لكن البعض من المجموعة الأولى التي تم نقلها تحدثوا عن إجبارهم على ذلك.وفقا لما ذكرت “مونت كارلو”.

ورفضت الحكومة مخاوف بشأن سلامة اللاجئين في هذه الجزيرة وأشارت إلى قيامها ببناء تحصينات ضد الفيضانات بالإضافة إلى تسكين 100 ألف شخص وبناء مستشفيات ومراكز للأعاصير. وتقول أيضا إن الاكتظاظ الشديد في مخيمات اللاجئين يؤدي إلى جرائم.

وتعرضت بنغلادش لانتقادات بسبب عدم تشاورها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئات إغاثة أخرى بشأن نقل اللاجئين.

وكان نحو 750 ألفا من المسلمين الروهينغا الذين يشكلون اقلية مضطهدة في ميانمار فروا في 2017 من عملية تطهير عرقي في غرب هذا البلد قادها الجيش ومليشيات بوذية. وقد انضموا إلى مئتي الف من الروهينغا الذين لجأوا من قبل إلى بنغلادش بسبب موجات عنف سابقة.