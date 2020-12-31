روحاني: اغتيال سليماني أحد أكبر «جرائم ترامب» التي لا تغتفر

الرئيس الإيراني حسن روحاني قال أن بلاده وشعوب المنطقة ستنتقم في الوقت المناسب لمقتل قائد “فيلق القدس” السابق قاسم سليماني، محذرا من محاولات “بث التفرقة” و”إضعاف الحكومة” في البلاد.

وأفاد روحاني خلال افتتاح مشاريع اقتصادية عبر الدائرة التلفزونية اليوم الخميس إن “طريق ومدرسة قاسم سليماني يتواصلان بعد اغتياله والعدو سيتضرر من عملية الاغتيال المتوحشة”.

ووصف روحاني اغتيال قاسم سليماني بأنه كان “أحد أكبر جرائم ترامب التي لا تغتفر”.

وقال: “صدام حسين رحل بعد فرضه حربا لـ8 سنوات ضد إيران وترامب سيرحل بعد فرضه حربا اقتصادية لـ3 سنوات على بلدنا”.

وحسب الرئيس الإيراني، فإن “ترامب سيرحل بعد ثلاثة أسابيع من الإدارة الأمريكية والحياة السياسية ولن يبقى له ماء وجه في التاريخ”.

وأضاف روحاني أن الشعب الإيراني وشعوب المنطقة باتت أكثر مقاومة وصمودا على طريق الاستقلال، وأنها “ستقطع أرجل أمريكا المعتدية من المنطقة”.

وشدد على أن “مقاومة الولايات المتحدة بحاجة إلى الوحدة الوطنية”، مضيفا أن “من يقاوم أمريكا عليه ألا يضعف الحكومة ويقف إلى جانبنا في حربها الاقتصادية ضدنا”

ووصف الرئيس الإيراني بـ”الكاذب” كل “من يقول إنه ضد أمريكا لكنه عمليا يسعى إلى إضعاف الحكومة”، وقال: “كل من يبث التفرقة في الداخل ويضعف الوحدة الوطنية يقف في صفوف أمريكا”.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.