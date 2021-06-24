روسيا تتوعد منتهكي حدودها البحرية بالقصف

حذرت روسيا من أن الحوادث مثل واقعة خرق المدمرة Defender البريطانية حدودها البحرية قبالة القرم تهدد بـ”عواقب في غاية الوخامة”، متعهدة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان أمنها.

ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، تحذيره أمام الصحفيين اليوم الخميس، “كل من ينتهك حدود روسيا تحت ذريعة حرية الملاحة” من القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية، مؤكدا: “أمن بلدنا على سلم الأولويات”.

وتابع ردا على سؤال عن الخطوات التي تستطيع روسيا اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، لاسيما مع الشركاء الأمريكيين: “يمكننا أن ندعو إلى سيادة العقلانية ونطالب باحترام القانون الدولي، وإذا لم ينفع ذلك فيمكننا أن نقصف، وليس خط مسار الهدف، بل والهدف نفسه، إذا لم يفهم زملاؤنا (مطالبنا)”.

ويأتي ذلك بعد يوم من إطلاق قوات للجيش الروسي طلقات تحذيرية باتجاه المدمرة Defender البريطانية بعد أن خرقت هذه السفينة الحربية حدود روسيا قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، استدعاء السفيرة البريطانية في موسكو ديبورا برونيت، إلى مقر الوزارة لتقديم احتجاج على خلفية تصرفات المدمرة البريطانية “ديفيندر” في مياه البحر الأسود.

وجاء في تعليق وزارة الخارجية الروسية المنشور على موقعها: “تم تقديم احتجاج شديد إلى السفيرة بشأن انتهاك الحدود الروسية والتصرفات الاستفزازية الخطيرة التي قامت بها السفينة التابعة للبحرية البريطانية في المياه الروسية، والتي يعتبرها الجانب الروسي انتهاكا صارخا لمعاهدة الأمم المتحدة حول القانون البحري لعام 1982”.

وتابع البيان: “تم إيلاء اهتمام خاص لحقيقة أنه في حالة تكرار مثل هذه الاستفزازات، فإن المسؤولية الكاملة عن عواقبها المحتملة تقع بالكامل على عاتق الجانب البريطاني”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن المدمرة “ديفيندر” التابعة للبحرية البريطانية، التي تعمل في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود عند حدود الدولة لروسيا الاتحادية خرقت المياه الإقليمية بالقرب من منطقة “رأس فيوليت” الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي لشبه جزيرة القرم لثلاثة كيلومترات.

وتصدت سفن أسطول البحر الأسود الروسية، بالتعاون مع هيئة حرس الحدود التابعة لـجهاز الأمن الفدرالي الروسي للمدمرة، وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من طراز “سوخوي- 24 ” أطلقت صواريخ تحذيرية سقطت على مسار مدمرة “ديفيندر” البريطانية بعد خرقها المياه الإقليمية الروسية في شبه جزيرة القرم.