روسيا تطلق «روبوتات» جديدة تتعلّق بإزالة الألغام

أعلنت موسكو تجهيز أول مجمع آلي لإزالة الألغام الثقيلة يتم تطويره في روسيا بشكل كامل.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن “القوات الروسية اختبرت “روبوت ستالكر” المخصص لإزالة الألغام الآلية الثقيلة في منطقة العملية الخاصة بالقرب من أفدييفكا في دونيتسك، إذ أظهرت الاختبارات الأولى نجاح “ستالكر” في تطهير الممرات للقوات الروسية.

وأكد المنتجون أنه أول مجمع آلي لإزالة الألغام الثقيلة يتم تطويره في روسيا بشكل كامل.

هذا وقام المهندسون الروس في وقت سابق أيضا، بتطوير روبوت “شميل- النحلة الطنانة” ليصبح قادرا على تحييد الألغام المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية.

وأفادت مؤسسة “روستيخ” الروسية، أن “مجمع МГР-4 الروبوتي تم تزويده بكاسحة ألغام برية أكثر حساسية، ستستخدم لتحييد مواد متفجرة بوزن يقل عن 100 غرام، بما في ذلك ألغام “ليبيستوك” (الوريقة) التي حظرت المنظمات الدولية استخدامها”.

كما ذكرت وسائل إعلام روسية، أنه سيحصل كل جندي روسي قريبا على مسيّرة جيب من “لانتسيت” الانتحارية، سميت “بينتسيت- الملقط”، ويعد جسم “الملقط” بعرض 40 ميليمترا كافيا كي يحمل قنبلة “فوغ – 17 إم” التي تصيب شظاياها كل شيء حولها على مسافة 7 أمتار، وبمقدورها إصابة المركبات والمدرعات الخفيفة ومواقع الرشاشات الثقيلة، كما بمقدور”الملقط” أن يدخل باب الدبابة وحتى ماسورة مدفع الهوتزر الأمريكي الصنع من طراز 777، ويمكن أن يحمل الجندي “الملقط” داخل محفظة الظهر ويتحكم فيه بواسطة هاتف ذكي.