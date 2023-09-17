روسيا تعلن استهداف مركز إصلاح مدرعات الجيش الأوكراني في خاركيف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها استهدفت مركزاً يتولى عمليات إصلاح مدرعات الجيش الأوكراني في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا.

ووفقا لما أوردته “سكاي نيوز عربية” الوزارة ذكرت في بيان: أن الغارة استهدفت مركزا عسكرياً في خاركيف، دون أن تحدد موعداً للقصف أو تقدّم أي تفاصيل أخرى.

من جانبه، قال حاكم خاركيف، “أوليه سينيهوبوف”: أن روسيا استهدفت مبنى منشأة مدنية في المدينة بأربعة صواريخ من طراز “إس 300”.

وأضاف “سينيهوبوف”: أن القصف أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، بينهم طفل.

وكانت خاركيف، التي تقع في شمال شرق أوكرانيا، قد تعرضت للقصف بشكل متكرر منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

وتسبب القصف في مقتل المئات وتدمير البنية التحتية للمدينة.