روسيا تلوح بتغييرعقيدتها النووية مجدداً إذا زادت التهديدات التي تواجهها

قال أندريه كارتابولوف رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي -اليوم الأحد- إن موسكو قد تغير فكرها بشأن الوقت المناسب لاستخدام الأسلحة النووية إذا زادت التهديدات التي تواجه روسيا، وفقا لما نقلته وكالة الإعلام الروسية.

وأضاف كارتابولوف “إذا رأينا أن التحديات والتهديدات تتزايد، فهذا يعني أنه يمكننا تصحيح شيء ما في العقيدة في ما يتعلق بالوقت المناسب لاستخدام الأسلحة النووية وقرار استخدامها، لكن بالطبع، من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل الآن”.

تأتي تصريحات الجنرال السابق في أعقاب تحذيرات أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو قد تغير عقيدتها النووية، التي تحدد الظروف التي يمكن فيها استخدام مثل هذه الأسلحة.

وقال بوتين إن روسيا يمكن أن تجرب سلاحا نوويا، إذا لزم الأمر، رغم أنه لا يرى حاجة لذلك في الوقت الحالي.

وتحدد المبادئ النووية الروسية لعام 2020 متى يمكن أن يفكر رئيس البلاد في استخدام سلاح نووي، وذلك إلى حد كبير ردا على هجوم باستخدام الأسلحة النووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل، أو الأسلحة التقليدية “عندما يكون وجود الدولة تحت التهديد”.

ويأتي تصاعد حدة التصريحات بشأن الأسلحة النووية في الوقت الذي يقول فيه دبلوماسيون في كل من روسيا والولايات المتحدة إن الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ 2022، تمر بالمرحلة الأكثر خطورة حتى الآن.