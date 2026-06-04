«زبدة الفول السوداني».. كنز غذائي يخفي فوائد صحيّة مذهلة

تُظهر أبحاث تغذية منشورة في مجلات علمية مثل American Journal of Clinical Nutrition وHarvard Health Publishing أن زبدة الفول السوداني، رغم احتوائها على دهون وسعرات مرتفعة نسبياً، قد تقدم فوائد صحية مهمة عند تناولها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، خاصة بسبب تركيبتها الغنية بالدهون غير المشبعة والبروتينات النباتية.

وتشير الدراسات إلى أن القيمة الحقيقية لزبدة الفول السوداني لا ترتبط بالسعرات فقط، بل بنوعية الدهون والمغذيات الدقيقة التي تحتويها، ما يجعلها غذاءً ذا تأثير مزدوج: طاقة مرتفعة وفوائد أيضية في الوقت نفسه.

دعم صحة القلب.. دهون “جيدة” بدل الدهون المشبعة

وفق دراسات منشورة في American Heart Association، تحتوي زبدة الفول السوداني على نسبة مرتفعة من الدهون غير المشبعة الأحادية (Monounsaturated fats)، وهي نفس النوع الموجود في زيت الزيتون، والتي ترتبط علمياً بتحسين صحة القلب.

وتشير الأبحاث إلى أن هذا النوع من الدهون يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية عند استهلاكها ضمن نظام غذائي صحي.

دعم التحكم في الوزن.. شبع أطول وسعرات “ذكية”

رغم كثافتها السعرية، تشير دراسات في Harvard School of Public Health إلى أن تناول زبدة الفول السوداني بكميات معتدلة قد يساعد في التحكم بالوزن، بسبب محتواها العالي من البروتين والألياف والدهون الصحية التي تزيد الإحساس بالشبع.

وتوضح الأبحاث أن الأشخاص الذين يدرجون المكسرات أو زبدة الفول السوداني ضمن نظامهم الغذائي يميلون إلى تقليل تناول السعرات لاحقاً خلال اليوم، ما ينعكس على استقرار الوزن على المدى الطويل.

تنظيم سكر الدم.. مؤشر جلايسيمي منخفض

تشير دراسات تغذوية إلى أن زبدة الفول السوداني تمتلك مؤشر جلايسيمي منخفض، ما يعني أنها لا تسبب ارتفاعاً سريعاً في سكر الدم.

كما أن وجود الدهون والبروتينات معاً يبطئ امتصاص الكربوهيدرات، وهو ما يجعلها خياراً مناسباً في بعض الأنظمة الغذائية الخاصة بمرضى السكري من النوع الثاني، وفق مراجعات منشورة في Diabetes Care Journal.

غنية بمضادات الأكسدة.. حماية خلوية غير متوقعة

تحتوي زبدة الفول السوداني على مركبات نباتية مثل البوليفينولات، إضافة إلى فيتامين E، وهو أحد أهم مضادات الأكسدة المرتبطة بحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

وتشير أبحاث في Journal of Food Science إلى أن هذه المركبات قد تلعب دوراً في تقليل الالتهابات المزمنة ودعم صحة الجلد والخلايا العصبية.

دعم صحة الدماغ.. غذاء عصبي غير مباشر

بفضل احتوائها على فيتامين E والنياسين والمغنيسيوم، تربط دراسات بين تناول المكسرات وزبدة الفول السوداني وبين دعم الوظائف الإدراكية وتقليل تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر.

وتشير أبحاث في Frontiers in Aging Neuroscience إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالمكسرات ترتبط بتحسن الأداء المعرفي لدى كبار السن.

مصدر بروتين نباتي مهم

تحتوي زبدة الفول السوداني على نسبة جيدة من البروتين النباتي، ما يجعلها خياراً شائعاً لدى النباتيين.

وتوضح دراسات التغذية أن البروتين الموجود فيها يساهم في بناء العضلات ودعم عمليات الاستشفاء بعد النشاط البدني، خصوصاً عند دمجها مع مصادر أخرى للبروتين الكامل.

دعم صحة الجهاز الهضمي

بفضل احتوائها على الألياف الغذائية، تساهم زبدة الفول السوداني في تحسين حركة الأمعاء ودعم البكتيريا النافعة، وفق دراسات حديثة حول الميكروبيوم المعوي.

وتشير الأبحاث إلى أن الدهون الصحية والألياف معاً قد تساهم في تحسين التوازن البكتيري داخل الأمعاء، ما ينعكس على المناعة العامة.

تحذير علمي مهم.. الاعتدال هو المفتاح

رغم الفوائد، تؤكد دراسات التغذية أن الإفراط في تناول زبدة الفول السوداني قد يؤدي إلى زيادة في السعرات الحرارية، ما ينعكس على زيادة الوزن.

كما يجب الانتباه إلى أنواعها المصنعة التي تحتوي على سكريات مضافة وزيوت مهدرجة، والتي تقلل من قيمتها الصحية مقارنة بالأنواع الطبيعية 100%.

سياق علمي عام

وفق مراجعات علمية في Harvard Nutrition Source وWorld Health Organization، فإن المكسرات وزبدة الفول السوداني تُصنف ضمن الأطعمة عالية الكثافة الغذائية المفيدة للقلب، بشرط الاعتدال وتجنب الإضافات الصناعية.

وتؤكد هذه الدراسات أن إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن مثل النظام المتوسطي يساهم في تحسين الصحة العامة وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة.

فزبدة الفول السوداني ليست مجرد غذاء عالي السعرات، بل مزيج من الدهون الصحية والبروتينات ومضادات الأكسدة التي تمنح الجسم فوائد متعددة، شرط تناولها بوعي واعتدال داخل نظام غذائي متوازن.