زعيم كوريا الشمالية يبكي أمام شعبه ويُقدم اعتذاره

في مشهد وصفه الكثيرون بالنادر، بكى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال تقديمه الاعتذار إلى شعبه لعدم تمكنه من تحسين ظروف حياتهم، بحسب ما أفادت وكالة “سبوتنيك” للأنباء.



وجاء بكاء كيم جاء خلال الكلمة التي ألقاها أمام حشد عسكري بحضور ضخم من المدنيين، في العاصمة في العاصمة بيونغ يانغ احتفالا بالذكرى 75 لحزب العمال الحاكم.

ونقلت “سبوتنيك” عن كيم قوله: “أشعر بالخجل لأنني لم أستطع أن أكافئكم بشكل مناسب على ثقتكم الكبيرة. لم تكن جهودي وتفاني كافيين لإخراج شعبنا من ظروف العيش الصعبة”.

وأضاف كيم: “فوق كل شيء، أشعر بالامتنان الشديد لجميع أفراد شعبنا الذين يتمتعون بصحة جيدة وسليمة”.

وظهر كيم جونغ أون متأثرا خلال كلمته، ليقوم بإنزال نظارته ومسح دموعه.