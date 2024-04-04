زلزال قوي يضرب منطقة «فوكوشيما» اليابانية

ضرب زلزالا قويا قبالة منطقة فوكوشيما، في شمال شرق اليابان اليوم الخميس.

وقدّر المركز الأميركي للمسح الجيولوجي قوة الزلزال بـ6.1 درجات، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 40.1 كيلومترا.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بأنه “لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات بعد الزلزال.

وكانت اليابان أصدرت أمس، تحذيرات من تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب تايوان الصينية، وبلغت قوته 7.4 درجات، وتسبب بوقوع 9 قتلى ونحو 800 جريح.

هذا وتشهد اليابان مئات الزلازل كل عام، رغم أن معظمها لا يحدث أضرارا نظرا إلى قواعد البناء الصارمة المطبقة منذ عقود.

وتعرضت اليابان لزلزال قوي يوم رأس السنة هذا العام 2024، بلغت شدته 7.5 درجات وضرب شبه جزيرة نوتو موديا بحياةة، أكثر من 230 شخصا، قضى عدد كبير منهم في انهيار مبان قديمة.

وشهدت اليابان أشد زلزال بلغت قوته 9 درجات في مارس 2011 حين ضرب تحت البحر قبالة سواحل البلاد الشمالية الشرقية لليابان، محدثا تسونامي أودى بنحو 18500 شخص بين قتيل ومفقود، وتسببت الكارثة بانهيار 3 مفاعلات في محطة فوكوشيما.