زيلينسكي: روسيا استخدمت أكثر من 640 صاروخًا باليستيا ضد أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الإثنين، أنه خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، استخدم الجيش الروسي أكثر من 640 صاروخا باليستيا ضد المدن والقرى الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، إنه لحسن الحظ أسقط الجيش الأوكراني معظم الصواريخ، مؤكدًا أنهم يعملون باستمرار على جعل الدرع الجوي الأوكراني أكثر فاعلية وتعزيز قواته الجوية.

وأشار إلى أن الجيش الروسي أطلق يوم الأحد الماضي فقط 56 صاروخًا باليستيًا، حيث أسقطت قوات الدفاع الجوي 53 منها.

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن إدارة الشرطة الإقليمية في مدينة خاركيف قد أفادت بأن الجيش الروسي قصف قرية بتروبافليفكا في منطقة كوبيانسك، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين.