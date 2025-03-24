سفير إسرائيلي يقترك «إعدام الأطفال الفلسطينيين»!

اقترح سفير إسرائيل لدى النمسا دافيد روت، “إعدام الأطفال الفلسطينيين”، ونصح “بعدم إعادة إعمار غزة لأنه سيعاد تدميرها”.

وقال روت: “يجب تطبيق عقوبة الإعدام على المراهقين لحملهم سلاحا أو قنبلة يدوية”.

واعتبر الدبلوماسي الإسرائيلي أنه “لا يوجد مدنيون في غزة”، نافيا أن يكون الجيش الإسرائيلي “يقتل الأطفال عمدا”، متسائلا “عما إذا كان ينبغي على أوروبا الاستثمار في إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن القطاع “سيدمر مرة أخرى”.

وتابع: “هل ستكون أوروبا مجنونة بما يكفي لاستثمار الأموال مرة أخرى في غزة؟ سيتعين علينا تدميرها في المرة القادمة”.

يذكر انه ووفقا لمنظمة اليونيسف، “قتل نحو 15 ألف طفل على يد إسرائيل في غزة، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، وهو ما يقترب من ثلث إجمالي القتلى الفلسطينيين”.

"I will play golf in #Gaza whether you like it or not" – Former Consul Wiehl-Volgger during visit of Israeli Amb. Roet



"I felt sickened by the calm in Mr. Roet's voice," says the activist who took the video. "No one intervened when Roet suggested the death penalty for children." pic.twitter.com/ELEps9q6x6 — 🍉 ronnie barkan (@ronnie_barkan) March 22, 2025