سفير إسرائيلي يقترك «إعدام الأطفال الفلسطينيين»!

اقترح سفير إسرائيل لدى النمسا دافيد روت، “إعدام الأطفال الفلسطينيين”، ونصح “بعدم إعادة إعمار غزة لأنه سيعاد تدميرها”.
وقال روت: “يجب تطبيق عقوبة الإعدام على المراهقين لحملهم سلاحا أو قنبلة يدوية”.
واعتبر الدبلوماسي الإسرائيلي أنه “لا يوجد مدنيون في غزة”، نافيا أن يكون الجيش الإسرائيلي “يقتل الأطفال عمدا”، متسائلا “عما إذا كان ينبغي على أوروبا الاستثمار في إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن القطاع “سيدمر مرة أخرى”.
وتابع: “هل ستكون أوروبا مجنونة بما يكفي لاستثمار الأموال مرة أخرى في غزة؟ سيتعين علينا تدميرها في المرة القادمة”.
يذكر انه ووفقا لمنظمة اليونيسف، “قتل نحو 15 ألف طفل على يد إسرائيل في غزة، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، وهو ما يقترب من ثلث إجمالي القتلى الفلسطينيين”.
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