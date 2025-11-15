سوريا.. اعتداء بصاروخي «كاتيوشا» على منطقة بدمشق وإسرائيل تنفي علاقتها

أفادت وزارة الدفاع السورية، السبت، بسقوط صاروخين من نوع كاتيوشا على العاصمة دمشق، استهدفا أحياء منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وأضرار مادية بالمكان.

وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أنه تمكّن فريق عسكري مختص من تحديد موقع إطلاق الصواريخ التي استهدفت حي المزة وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.

وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء من خلال دراسة زوايا سقوط الصواريخ وتجميع آثارها، مشيرة إلى أن الموقع يخضع حاليًا للتأمين لاستكمال التحقيقات اللازمة.

وأوضح بيان وزارة الدفاع أن الاعتداء تم من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية، مؤكدة أن التحقيق جارٍ بالتعاون مع وزارة الداخلية لتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق وجمع الأدلة اللازمة.

وأضاف البيان أن الوزارة لن تتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يهدد أمن العاصمة ويستهدف حياة السوريين واستقرارهم.

وكان مصدر عسكري قد صرح مساء الجمعة لوكالة “سانا” بأن الاعتداء وقع بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة، مشيرًا إلى أن الجهات التي تقف خلف الاستهداف وأداة الإطلاق لا تزال مجهولة حتى الآن، وأن الوزارات المختصة تتابع تفاصيل الهجوم عن كثب.

كما أوضحت مديرية الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة أن الانفجار أسفر عن إصابة امرأة بجروح متوسطة تم نقلها إلى أحد مستشفيات دمشق.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب “لا علاقة لها بالانفجار الذي وقع في دمشق”.