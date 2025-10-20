سوريا.. القبض على عصابة متورطة بسرقة «البنك العربي» بدمشق

أكدت وزارة الداخلية السورية أن فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق ألقت القبض على عصابة متورطة في سرقة البنك العربي خلال فترة التحرير.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن العصابة استغلت ظروف الأحداث الأمنية خلال تلك الفترة، وسرقت كميات من الذهب ومبالغ مالية كبيرة من داخل البنك.

وأضافت أن العملية أسفرت عن توقيف عدد من أفراد العصابة، بينهم امرأتان، بعد مراقبة دقيقة وتحري شامل لتحديد هوياتهم وأماكن تواجدهم.

وأوضحت الداخلية أنه تم استعادة جزء من المسروقات، شملت الذهب والأموال، كما تمت مصادرة منزل وسيارتين كانتا قد تم شراؤهما باستخدام الأموال المسروقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحق الموقوفين وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.