سوريا.. قتلى وجرحى في هجوم بدير الزور

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”، بمقتل وإصابة عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في هجمات شنها مجهولون على تحركاتهم وآلياتهم في ريف محافظة دير الزور.

وأشارت الوكالة إلى مقتل أحد مسلحي “قسد” باستهداف مجهولين تحركاتهم في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي وذلك بعد يوم من مقتل 3 مسلحين من “قسد” بهجوم شنه مجهولون على أحد مواقعهم في البلدة.

وأوضحت مصادر للوكالة أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في إحدى طرقات مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لـ”قسد” ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوفهم، فيما قُتِل عنصر من “قسد” برصاص مجهولين في قرية ضمان شمال مدينة دير الزور.

في غضون ذلك، تصدى أهالي بلدة الطيانة شرق دير الزور لمحاولة عناصر من “قسد” سرقة محول كهربائي ومنعوهم من نقله بواسطة سيارة إلى خارج القرية.