سوريا.. قوة مسلحة في الساحل تهدد «الشرع» بـ«حمام دم» يصل قلب دمشق

أصدرت مجموعة تطلق على نفسها “المقاومة السورية في الساحل” تضم أفرادا من دمشق والساحل ومدن أخرى، بيانا يطالب السلطات السورية الجديدة بوقف “الانتهاكات” تفاديا لوقوع حمام دم في البلاد.

وقالت المجموعة في بيانها: “بعد مرور ما يقرب 3 أسابيع على تولي العصابات المسلحة سدة الحكم في سوريا برضى ومباركة من أمريكا ودولة الاحتلال وحلف “الناتو”، رأينا منذ اليوم الأول الأفعال الخبيثة التي قاموا بها من سرقات وانتهاكات وعربدة وفساد وفوضى وتخريب وتكسير للممتلكات العامة السورية”.

وسرد البيان العديد من الأمور التي تعتبرها المجموعة انتهاكات عبر “قتل أبناء الشعب السوري في الشوارع والمنازل دون أي مبررات شرعية دينية أو قانونية”.

وطالب البيان، “كافة الجهات المعنية داخل سوريا وخارجها إلى “إجبار الإدارة السورية الجديدة المتمثلة بأحمد الشرع أن توقف عملياتها الإجرامية ضد مكونات الشعب السوري حتى لا يقع حمام من الدماء أصبح قاب قوسين أو أدنى”.

واختتم بيان “المقاومة السورية في الساحل”: “ما زلنا نتريث حقنا للدماء وحتى لا يقال إننا مشعلو فتن، فنحن لا نريد إلا أن تكون سوريا عربية مستقلة كما كانت لكل مكونات الشعب السوري”.

المغرب يفتح قنوات الاتصال رسميا مع القيادة السورية الجديدة

تلقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وأكد الوزير ناصر بوريطة، على “دعم المملكة للشعب السوري وتأييده لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، كما أكد على القواسم المشتركة بين البلدين وضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم مصالح الدولتين”.

الحكومة السورية المؤقتة تعين ناطقا رسميا باسمها

تحدثت مواقع إخبارية تابعة للإدارة السورية الجديدة عن تعيين الإعلامي محمد الفيصل، متحدثا باسم حكومة تصريف الأعمال السورية وله دور في الثورة السورية كناشط إعلامي خرج من قلب الثورة.

هذا “ويعرف الفيصل إعلاميا باسم محمد فيصل العكلة، وهو ناشط إعلامي وصحفي مخضرم ينحدر من قرية حاس في ريف إدلب الجنوبي، وتلقى الفيصل تعليمه في إدلب، ومنذ بداية الثورة، انخرط في تغطية الأحداث الميدانية، لعب دورا بارزا في تغطية الاحتجاجات الشعبية،

وعمل الفيصل مراسلا لقناة “أورينت”، حيث قام بتغطية المعارك والاحتجاجات الشعبية والظروف الإنسانية في الشمال السوري، وشارك في العديد من الحملات الإنسانية، وساهم في تسليط الضوء على معاناة المهجرين والنازحين، وبعد إغلاق مكاتب “أورينت” واصل الفيصل عمله الإعلامي المستقل”.

تعيين اللواء “مرهف أبو قصرة” وزيرا للدفاع بالحكومة السورية الجديدة

أعلنت قيادة العمليات العسكرية في سوريا اليوم الثلاثاء، تعيين اللواء المهندس مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة الانتقالية الجديدة بالجمهورية العربية السورية.

وأبو قصرة مواليد مدينة حلفايا في محافظة حماة، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق، تولى هندسة القدرات العسكرية للفصائل المسلحة في شمال سوريا منذ العام 2011، وقاد معظم العمليات العسكرية هناك، وعرف باسمه العسكري “أبو حسن الحموي”، لاحقا، شغل منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، وهو أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي قادت معركة “ردع العدوان” ضد النظام السوري السابق.