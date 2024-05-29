سوريا.. مقتل طفلة وإصابة مدنيين بقصف إسرائيلي على طرطوس

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 29 مايو 2024 - 20:46 | آخر تحديث: 29 مايو 2024 - 21:13 نُشر: الأربعاء، 29 مايو 2024 - 20:46
دولي
سوشال ميديا
أنباء عن قصف إسرائيلي على مدينة حمص أيضا

قتلت طفلة وأصيب عشرة مدنيين بقصف إسرائيلي استهدف أحد الأحياء السكنية في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس في سوريا.

وبحسب وكالة سانا، قال مصدر عسكري : “حوالي الساعة 30 : 19 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية، وأدى العدوان إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وفي ذات الوقت، سبق أن تحدثت الوكالة أن “الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص”.

آخر تحديث: 29 مايو 2024 - 21:13
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً