سوريا.. مقتل طفلة وإصابة مدنيين بقصف إسرائيلي على طرطوس

قتلت طفلة وأصيب عشرة مدنيين بقصف إسرائيلي استهدف أحد الأحياء السكنية في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس في سوريا.

وبحسب وكالة سانا، قال مصدر عسكري : “حوالي الساعة 30 : 19 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية، وأدى العدوان إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وفي ذات الوقت، سبق أن تحدثت الوكالة أن “الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص”.