سوريا.. مقتل وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي استهدف 3 محافظات (صور وفيديو)

قتل 5 مدنيين جراء قصف إسرائيلي بالصواريخ استهدف عدداً من المواقع في سوريا، بمحيط مدينة مصياف بريف حماة، بالإضافة إلى محافظتي طرطوس وحمص.

وقال مصدر عسكري لوكالة سانا: “حوالي الساعة 20 : 23 مساء 2024/9/8 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة خمسة عشر آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية”.

وقال مدير المشفى الوطني في مصياف الدكتور فيصل حيدر لوكالة سانا الرسمية السورية، إن “العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة 19 آخرين بجروح بعضهم بحالة حرجة”.

وزار محافظ حماة معن، عبود المصابين في مشفى مصياف الوطني، واطمئن على صحتهم ووجه باستنفار الكوادر والطواقم الإسعافية والطبية والتمريضية لتقديم الخدمات لهم.

كما تسبب العدوان الإسرائيلي بأضرار على طريق عام مصياف وادي العيون واندلاع حريق في منطقة حير عباس تعمل فرق الإطفاء للسيطرة عليه.

كما اعلنت وكالة سانا، عن إصابة مصورها عزام العمر بجروح خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مواقع عدة بمحيط مصياف حيث تم نقله إلى المشفى الوطني في مصياف.

في السياق، ذكرت إذاعة “شام أف أم”، السورية، أن “القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في ريف حماة الغربي محور “طريق مصياف – وادي العيون”.

وأكدت مصادر أهلية في مدينة حماة لصحيفة “الوطن” السورية، أن “الهجوم ضخم، وسمع دوي الانفجارات لمدينتي حماة والسلمية”.

كما نشرت وكالة “سبوتنيك”، مشاهد تظهر لحظة سقوط أحد الصواريخ الإسرائيلية على محيط مركز البحوث العلمية في منطقة الزاوي، قرب الطريق الجيلي مصياف وادي العيون.

ولفتت سبوتنيك، إلى أن “أضرار كبيرة لحقت بممتلكات المدنيين والشبكة الكهربائية على طريق مصياف وادي العيون”، مشيرة إلى أنه أصيب 22 شخصا خلال القصف الإسرائيلي

كما سمع دوي انفجارات في سماء مدينتي حمص وطرطوس، ونشرت وسائل إعلام سورية صورا لشظايا صواريخ إسرائيلية جرى اعتراضها في السماء، حيث سقطت في منطقة ضاحية المجد بمدينة طرطوس.

يذكر أنه في يوم الجمعة 23 أغسطس الفائت، أعلنت وزارة الدفاع السورية، إصابة 7 مدنيين، جراء قصف جوي إسرائيلي على عدد من المناطق في المنطقة الوسطى من سوريا.

وكانت سوريا، حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.