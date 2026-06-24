شركة بريطانية تبدأ تقييماً شاملاً لـ«سلامة السدود» في ليبيا

بدأت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع شركة “GCCI” البريطانية، برنامجاً ميدانياً مكثفاً للتقييم الفني والإنشائي للسدود القائمة في البلاد، تلبية لتوجيهات رئاسة الوزراء بتعزيز الأمن المائي ومراجعة سلامة البنية التحتية.

وشملت الجولات الميدانية فحصاً دقيقاً لمكونات سد “وادي المجانين”، قاده وزير الموارد المائية المهندس حسني عويدان برفقة وفد من الخبراء البريطانيين وفريق فني موسع من مهندسي إدارات السدود والمشروعات بالوزارة.

وتركزت عمليات الفحص داخل السد على مراجعة الوثائق والتصاميم الفنية، ومعاينة نقاط المساحة و”البزومترات” المخصصة لقياس ضغط المياه والتسرب في جسم السد وأكتافه، إلى جانب تقييم الحالة التشغيلية للأجهزة الكهربائية والميكانيكية لتحديد احتياجاتها العاجلة من الصيانة.

وفي السياق ذاته، أجرى خبراء الشركة البريطانية وفريق مهندسي المنطقة المائية الوسطى فحصاً مماثلاً لسد “وادي كعام”، شمل مراجعة آليات جمع البيانات، وقراءات كميات المياه المخزنة بالبحيرة، للتأكد من الجاهزية التشغيلية للمنشأة.

وتأتي هذه التحركات الرسمية المكثفة كخطوة احترازية لتحديث منظومة السدود الليبية ورفع كفاءتها، في ظل تحديات مناخية متزايدة وتذبذب في معدلات الأمطار، وهي الملفات التي باتت تشكل ركيزة أساسية للأمن القومي المائي في البلاد منعاً لأي مخاطر إنشائية قد تهدد المناطق المدنية.