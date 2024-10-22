شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سيئول وكييف «كالكلاب» التي تربّت بالولايات المتحدة

أعربت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عن اعتقادها بأن كوريا الجنوبية وأوكرانيا “متشابهتان مثل قطرتين من الماء”، “ككلبين فاسدين ترعاهما الولايات المتحدة”.

وقالت في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: “عندما تنظر إلى سلوك سيئول وكييف، وهما تمارسان الثرثرة والتسول وتتجرآن على التفوه بالهراء السخيف والوقح تجاه الدول التي تمتلك أسلحة نووية، فستراهما كقطرتين متشابهتين من الماء”.

وانتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، سلطات الجارة الجنوبية مجددا بخصوص انتهاكات المجال الجوي لكوريا الشمالية بواسطة طائرات بدون طيار من كوريا الجنوبية.

وأشارت كيم يو جونغ، إلى أن الهيئات المختصة في بلادها تواصل التحقيق في هذه الأحداث. وأضافت: “ولا أحد يعرف كيف سيكون رد فعلنا وانتقامنا”.

وفي وقت سابق، اتهمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية، بإرسال طائرات مسيّرة فوق بيونغ يانغ 3 مرات هذا الشهر.

وحذرت بيونغ يانغ من وقوع “كارثة مروعة”، في حالة تحليق مسيرات كورية جنوبية فوق بيونغ يانغ مرة أخرى.

وفي وقت لاحق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، بأن تصرفات كوريا الجنوبية تجاه كوريا الشمالية استفزازية وتؤدي إلى تصعيد الوضع في شبه الجزيرة.