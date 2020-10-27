شويغو: الوضع على حدود دولة الاتحاد ما زال مضطربا بسبب الناتو

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قال إن الوضع على حدود دولة الاتحاد التي تضم روسيا وبيلاروس، مع دول الناتو لا يزال مضطربا.

وشدد شويغو، في اجتماع مشترك لقيادات وزارتي الدفاع في الدولتين، على أن ضمان أمن حدود الدولة الاتحادية، يعتبر أولوية بالنسبة لوزارة الدفاع الروسية.

وأضاف الوزير الروسي، في الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو: “كما كان في السابق، لا يزال الوضع مضطربا، على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، حيث يواصل الناتو تعزيز تواجده المتقدم”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن شويغو قوله: “مع الأخذ بالاعتبار، الوضع السياسي – العسكري الحالي في المنطقة، فضلا عن التحديات والتهديدات الجديدة، وفي مقدمتها الإرهاب الدولي، تعتبر وزارة الدفاع الروسية، أن ضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد يدخل في مهامها الأولوية.