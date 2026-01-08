صحيفة سعودية تكشف تفاصيل هروب «رئيس الانتقالي» باليمن.. التميمي: روايات بائسة!

كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية تفاصيل هروب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، من مدينة عدن، والوسائل التي استخدمها للتمويه أثناء مغادرته، والشخصيات التي رافقته.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصدر موثوق، إن الزبيدي وصل إلى مطار عدن برفقة وفد من المجلس الانتقالي على متن موكب كبير، ومكث هناك نحو ساعتين، قبل أن يتلقى اتصالاً من جهة مجهولة.

وبعد المكالمة، أبلغ الزبيدي أعضاء الوفد بأن طائرة عسكرية خاصة ستصل الساعة الرابعة فجراً لنقله مع خمسة من مرافقيه، بينهم وزير النقل عبد السلام حميد ومحافظ عدن أحمد لملس، وطلب من الوفد مغادرة المطار على متن الخطوط اليمنية على أن يلتحق بهم لاحقًا.

وتوجه الزبيدي فورًا مع موكبه إلى معسكر جبل حديد، قبل أن يقسم الموكب إلى ثلاثة مسارات للتضليل، حيث تحرك الموكب الأكبر نحو مسقط رأسه في الضالع، والثاني نحو منزله في حي “غولد مور” بعدن، فيما حمل الموكب الثالث الزبيدي ومساعديه باتجاه ميناء عدن.

وأشار المصدر إلى أن مساعدي الزبيدي لم يكونوا على علم بخطة الهروب، بينما اتجهت بعض السيارات نحو محافظة لحج، وعُثر عليها لاحقًا في مدينة الحوطة. وتم نقل الزبيدي ومرافقيه عبر قارب بحري إلى إقليم أرض الصومال، حيث كانت تنتظرهم طائرة أقلعت إلى مطار مقديشو، ثم واصلت الرحلة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وفي المقابل، نفى المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أنور التميمي، هذه الروايات، مؤكداً أن عيدروس الزبيدي يواصل البقاء في الجنوب، واصفًا التقارير التي تحدثت عن فراره بأنها “بائسة وتفتقر لأبسط قواعد المهنية الإعلامية”.

ويأتي ذلك بعد إعلان مجلس القيادة الرئاسي يوم الأربعاء إسقاط عضوية الزبيدي من المجلس وإحالته للتحقيق بتهمة “الخيانة العظمى”.

ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي يعد أحد أبرز الشخصيات السياسية في جنوب اليمن، وله دور محوري في قيادة الحركة الانفصالية منذ تأسيس المجلس عام 2017.