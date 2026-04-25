صدمة لـ«ترامب».. حكم يعيد 159 مليار دولار من الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحكومة الأميركية باتت ملزمة بإعادة 159 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة العليا اعتبر تلك الرسوم غير قانونية.

وقال ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” إن القرار القضائي يفرض على الحكومة إعادة الأموال إلى الأفراد والشركات، مضيفاً أن هذه الرسوم “استُغلت من خلالها الولايات المتحدة لعقود”، على حد تعبيره.

ووصف ترامب حكم المحكمة بأنه “كارثي ومثير للسخرية”، معتبراً أنه كان من الممكن أن يتضمن القرار نصاً يمنع إعادة الأموال المدفوعة، وهو ما كان سيجعل الولايات المتحدة، بحسب قوله، “أكثر ثراءً بنحو 159 مليار دولار”.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن الرسوم الجمركية التي فُرضت خلال عام 2025 على الواردات كانت قد أُقرت ضمن سياسات تجارية تبنتها الإدارة الأميركية، إلا أن المحكمة العليا قضت بأن الرئيس لم يكن يمتلك الصلاحية القانونية لفرضها، باعتبار أن قرارات التجارة تعود حصرياً إلى الكونغرس.

ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة من الجدل القانوني حول حدود السلطة التنفيذية في إدارة السياسة التجارية، خاصة فيما يتعلق بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق دون العودة إلى المؤسسة التشريعية.

وكان ترامب قد دافع في وقت سابق عن صلاحياته في فرض تلك الرسوم، معتبراً أنها ضرورية لحماية الاقتصاد الأميركي، قبل أن يتلقى قراراً قضائياً يعيد رسم حدود هذه الصلاحيات بشكل واضح.

ويفتح الحكم الجديد الباب أمام تداعيات مالية واقتصادية واسعة، إذ يُتوقع أن يشمل قرار الاسترداد شركات كبرى وأفراداً دفعوا الرسوم خلال الفترة الماضية، ما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الميزانية الفيدرالية والسياسة التجارية الأميركية.

وفي المقابل، أثار القرار انقساماً سياسياً داخل الولايات المتحدة بين من يرى أنه يعيد التوازن الدستوري بين السلطات، ومن يعتبره ضربة للسياسات الحمائية التي تبنتها الإدارة السابقة.

وتأتي هذه القضية في إطار صراع مستمر داخل النظام الأميركي حول حدود صلاحيات الرئيس في الملفات الاقتصادية والتجارية، خاصة بعد توسع استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسي واقتصادي في السنوات الأخيرة، وسط جدل متصاعد بين البيت الأبيض والكونغرس والمحاكم الفيدرالية حول من يملك القرار النهائي في السياسة التجارية.

