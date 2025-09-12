ضبط متهم بخطف مواطنين تحت تهديد السلاح في طرابلس

تمكن أعضاء القافلة الأمنية من ضبط شخص متهم بتنفيذ عمليات اختطاف تحت تهديد السلاح، وذلك بعد تلقي بلاغات من ثلاثة مواطنين أفادوا بتعرضهم للخطف في منطقتي الهضبة والفرناج بالعاصمة طرابلس.

وجاءت عملية الضبط بعد جهود تحرٍ وجمع معلومات دقيقة، أفضت إلى تحديد هوية المشتبه به ومكان تواجده.

وبالقبض عليه، اعترف خلال الاستدلال الأولي بقيامه باستدراج الضحايا في الطريق العام، بعد عرض إيصالهم مجاناً، ثم تهديدهم بالسلاح واقتيادهم إلى مكان مهجور في منطقة عين زارة.

وتم استدعاء الضحايا الثلاثة الذين تعرفوا عليه بشكل مؤكد، ليُحال المتهم إلى مركز شرطة الهضبة، والذي قام بدوره بإحالته إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.