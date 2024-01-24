ضربات جوية أمريكية ضد 3 منشآت في العراق

شن سلاح الجو الأمريكي، ليل أمس، ضربات ضد أهداف في ثلاث منشآت يعتقد أنها تابعة لفصائل متحالفة مع إيران، وذلك بعد أيام من إصابة جنود أمريكيين بهجوم على قاعدة عين الأسد الأمريكية تبنته حركة المقاومة الإسلامية في العراق.

ونقلت رويترز عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قوله في بيان “نفذت قوات الجيش الأمريكي ضربات ضرورية ومتناسبة على ثلاث منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق”.

وكانت القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم حوالي 150 مرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، وأصيب أربعة جنود أمريكيين يوم السبت، بعد تعرض قاعدة عين الأسد الجوية العراقية لعدة صواريخ باليستية.

وأضاف أوستن “هذه الضربات الدقيقة رد مباشر على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد جنود أمريكيين وقوات التحالف في العراق وسوريا من الميليشيات التي ترعاها إيران”.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، التي تنفذ عمليات في الشرق الأوسط، إن الضربات استهدفت “مقرا ومنشأة تخزين ومواقع تدريب على الصواريخ والقذائف” وقدرات خاصة بالطائرات المسيرة لكتائب حزب الله.

وللولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق، تقول واشنطن إن مهمتهم تقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية لمنع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى في 2014 على مناطق كبيرة من كلا البلدين قبل هزيمته.