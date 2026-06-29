ضربات دقيقة وعمليات برية.. باكستان تصعّد ضد «داعش خراسان»

أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله ترار أن قوات الأمن الباكستانية نفذت عملية برية واسعة على طول الحدود مع أفغانستان، تبعتها ضربات دقيقة استهدفت مواقع ومخابئ تابعة لمسلحين في المنطقة الحدودية.

وأوضح ترار أن العملية جاءت عقب سلسلة هجمات إرهابية داخل باكستان، مشيرًا إلى أنها نُفذت بشكل مخطط ومدروس، وأسفرت عن مقتل 29 من العناصر المسلحة الذين وصفهم بـ”الخوارج”، والتابعين لتنظيم داعش الإرهابي “ولاية خراسان”.

وبحسب التصريحات الرسمية، شملت العملية تحركات برية على الشريط الحدودي الباكستاني الأفغاني، تلتها ضربات دقيقة استهدفت مواقع يُشتبه باستخدامها كملاجئ للمسلحين، ضمن جهود مستمرة لاحتواء نشاط التنظيم في المناطق الحدودية.

ويواصل الجيش الباكستاني عملياته الأمنية والاستخباراتية ضد فرع تنظيم داعش في المنطقة، المعروف باسم “ولاية خراسان”، والذي ينشط في المناطق الحدودية وإقليم بلوشستان، بهدف منع تمدده أو تنفيذ هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية.

في المقابل، تصاعد التوتر بعد اتهامات متبادلة بين إسلام آباد وكابل، حيث تتهم باكستان أفغانستان بعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد الجماعات المسلحة المناهضة لها، بينما تنفي كابل هذه الاتهامات وتؤكد أن جذور المشكلة داخلية.

وفي تطور لافت، أعلن المتحدث باسم حكومة “طالبان” في أفغانستان ذبيح الله مجاهد أن الضربات الباكستانية التي استهدفت شرق أفغانستان أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في ولايات باكتيكا وباكتيا وكونار.

ووصف مجاهد الغارات بأنها “عمل جبان وعدوان سافر”، عبر منشور على منصة “إكس”، ما يرفع منسوب التوتر بين البلدين بعد أيام من العمليات العسكرية المتبادلة.

وتأتي هذه التطورات في ظل واحدة من أكثر الفترات توترًا في العلاقات الباكستانية الأفغانية منذ عودة طالبان إلى الحكم في كابل، مع تكرار الاشتباكات الحدودية والغارات الجوية الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية بشكل متقطع.