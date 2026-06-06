ضربة أمنية واسعة في تركيا.. سقوط 361 مشتبهاً به بارتباطهم بتنظيم «داعش»

كشفت وزارة الداخلية التركية عن تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق ضد تنظيم داعش الإرهابي، أسفرت عن توقيف 361 مشتبهاً به في 39 ولاية، في واحدة من أكبر الحملات الأمنية التي تنفذها السلطات التركية ضد التنظيم خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب بيان الوزارة، جاءت العملية بعد جهود أمنية واستخباراتية مكثفة استمرت على مدار 20 يوماً، ونُفذت بتنسيق مشترك بين فروع مكافحة الإرهاب التابعة لإدارات الشرطة، والمديرية العامة للاستخبارات الأمنية، وإدارة مكافحة الإرهاب، وجهاز الاستخبارات الوطنية التركي (MIT)، إلى جانب النيابات العامة المختصة.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات والمتابعات الميدانية قادت إلى تحديد عشرات الأشخاص المرتبطين بأنشطة تنظيم داعش، حيث شملت العمليات أفراداً ثبتت صلتهم السابقة بالتنظيم، إلى جانب مشتبه بهم يواجهون اتهامات بتقديم دعم مالي ولوجستي لعناصره وشبكاته.

وامتدت المداهمات المتزامنة إلى 39 ولاية تركية، في مؤشر على اتساع نطاق التحرك الأمني الذي استهدف تفكيك البنية التنظيمية واللوجستية للتنظيم ومنع أي محاولات لإعادة تنشيط خلاياه داخل البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية التركية أن الحرب على تنظيم داعش مستمرة دون توقف، مشددة على أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تواصل تنفيذ عملياتها الاستباقية لملاحقة العناصر المتطرفة وتجفيف مصادر التمويل والدعم التي يعتمد عليها التنظيم.

وأشادت الوزارة بالجهود التي بذلتها مختلف المؤسسات الأمنية والقضائية المشاركة في العملية، مثنية على دور ضباط الشرطة ومديرية الاستخبارات وإدارة مكافحة الإرهاب وجهاز الاستخبارات الوطنية والنيابات العامة في إنجاح هذه الحملة الأمنية الواسعة.

ويعكس حجم العملية وانتشارها الجغرافي في عشرات الولايات استمرار أولوية مكافحة الإرهاب ضمن أجندة الأمن القومي التركي، في ظل سعي أنقرة إلى مواجهة التهديدات التي تمثلها التنظيمات المتطرفة ومنعها من إعادة بناء شبكاتها أو استقطاب عناصر جديدة.

وتواصل تركيا منذ سنوات تنفيذ حملات أمنية واستخباراتية ضد تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة الأخرى، وشهدت البلاد خلال العقد الماضي عدداً من الهجمات الإرهابية التي تبناها التنظيم.

ومنذ ذلك الحين كثفت أنقرة عملياتها الأمنية الداخلية ووسعت تعاونها الاستخباراتي بهدف تفكيك الخلايا النشطة ومنع أي تهديدات محتملة للأمن والاستقرار.

39 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube… pic.twitter.com/NMYXTBinx6 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 6, 2026